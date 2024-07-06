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«Хочет улучшить отношения с США и пересмотреть их с Россией»: СМИ выяснили, что ожидать от нового президента Ирана

фото: Детали биографии Масуда Пезешкиана указывают на возможную смену политического курса страны. Российские СМИ озвучили детали биографии преемника  погибшего Ибрахима Раиси на посту президента Ирана, бывшего депутата иранского парламента Масуда Пезешкиана.

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