«Хочет улучшить отношения с США и пересмотреть их с Россией»: СМИ выяснили, что ожидать от нового президента Ирана

фото: Детали биографии Масуда Пезешкиана указывают на возможную смену политического курса страны. Российские СМИ озвучили детали биографии преемника погибшего Ибрахима Раиси на посту президента Ирана, бывшего депутата иранского парламента Масуда Пезешкиана.
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