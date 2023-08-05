Закон и Порядок

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Ужасные москали в московской электричке поиздевались над украинкой полным игнором

Ужасные москали в московской электричке поиздевались над украинкой полным игнором

Знакомьтесь, Каролина Бублик, 15 лет Беженка из Харьковской области. Живет с мамой и папой, получили жилищный сертификат, на который купили квартиру в Крыму.

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Комментарии
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Андрей
таких надо выдворять из страны,  что за идиотское благодушие
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16 час.

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