Неделя родительской любви.

С 13 октября по 21 октября 2023 года в государственном учреждении образования ´Средняя школа № 6 г. Бобруйска´ прошли мероприятия в рамках Недели родительской любви, приуроченной к празднованию в Республике Беларусь 14 октября Дня матери и 21 октября Дня отца:силами учащихся I-X классов был подготовлен праздничный концерт ко Дню матери и Дню отца .