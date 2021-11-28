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Бензема набрал 18 (11+7) очков в этом сезоне Ла Лиги. Только у Салаха больше в топ-5 лиг

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил «Севилье» в матче Ла Лиги. Француз набрал 18 очков по системе «гол+пас» в этом розыгрыше чемпионата Испании.

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