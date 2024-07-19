Беглов назвал приоритетом Петербурга реализацию проекта «Серебряный возраст»

Он запущен в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» Обсуждение новой городской программы для людей старшего поколения «Серебряный возраст» стало одной из главных тем встречи представителей администрации Петербурга с общественными организациями ветеранов и блокадников.
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