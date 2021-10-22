Во втором квартале 2021 года в России по разным причинам уволились 2,66 млн человек. Это самый высокий показатель за указанный период с момента начала наблюдений в 2013 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Finexpertiza и данные Росстата.