+1

11 подписчиков

В России за второй квартал 2021 года уволилось рекордное количество человек — исследование: Новости ➕1, 22.10.2021

В России за второй квартал 2021 года уволилось рекордное количество человек — исследование: Новости ➕1, 22.10.2021

Во втором квартале 2021 года в России по разным причинам уволились 2,66 млн человек. Это самый высокий показатель за указанный период с момента начала наблюдений в 2013 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Finexpertiza и данные Росстата.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх