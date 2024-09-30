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Царьград

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"Дюймовочка" рухнула как подкошенная. Солдаты ВСУ забили свою медсестру

Жестокая судьба постигла служащую ВСУ с позывным "Дюймовочка". Медсестра прошла невредимой два года жестоких боёв и пострадала от рук своих солдатов.

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