В Нижегородской области полицейские провели лекцию для студентов по профилактике экстремизма

На правовом занятии с учащимися речного училища имена И.П. Кулибина заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду подполковник полиции Валерий Клюев совместно с руководством учебного заведения рассказал студентам что такое терроризм и экстремизм и разъяснил социальную опасность данных явлений.