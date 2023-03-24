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Кандидат в президенты Турции Перинчек пообещал вывести страну из НАТО в случае победы

Кандидат в президенты Турции Перинчек пообещал вывести страну из НАТО в случае победы

НАТО представляет угрозу для безопасности Турции, поэтому стране необходимо покинуть этот блок. Такого мнения придерживается кандидат в президенты республики, лидер партии «Родина» Догу Перинчек.

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