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Врач назвала риски использования ботокса в косметологии

Врач назвала риски использования ботокса в косметологии

Из-за передозировки вещества можно заболеть ботулизмом Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Приморского края Ирина Повиличенко предупредила о риске развития ботулизма после косметологических инъекций.

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