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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Трактора» Гордон о России: «Впечатлили люди, к нам все отнеслись доброжелательно. Не могу не отметить еду – она прекрасна. В хоккее удивили гибкость игроков и темп в КХЛ»

Главный тренер « Трактора » Скотт Гордон рассказал о своих впечатлениях от России.  «В России меня впечатлили люди.

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