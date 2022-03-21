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«Айлендерс» продлили контракт с Паризе на год, с Клаттербаком – на два

«Айлендерс» продлили контракты с форвардами Кэлом Клаттербаком и Заком Паризе. Новое соглашение с 34-летним канадцем рассчитано на 2 года, с 37-летним американцем – на год.

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