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Парламентская газета

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Джабаров: Президент подтвердил, что Россия готова к переговорам

Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам, но вряд ли к ним готов Запад, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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