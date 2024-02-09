Джабаров: Президент подтвердил, что Россия готова к переговорам

Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам, но вряд ли к ним готов Запад, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.