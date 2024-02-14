Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚡️Жителя Геническа будут судить за участие в запрещённом батальоне и в блокаде Крыма Как сообщает СК РФ по Херсонской области, 49-летний мужчина с 2014 по 2015 год принимал участие в в действовавшем на территории Украины вооруженном формировании, деятельность которого запрещена на территории РФ.
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