Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚡️Жителя Геническа будут судить за участие в запрещённом батальоне и в блокаде Крыма Как сообщает СК РФ по Херсонской области, 49-летний мужчина с 2014 по 2015 год принимал участие в в действовавшем на территории Украины вооруженном формировании, деятельность которого запрещена на территории РФ.