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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • alik3456 Джексон
    Ты не из нашего муравейника. Тут местные бухают...Жительница Барнау...
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    эти сатанисты давно уж отвернулись от Бога.... у них бог этот усатый нелюдьСвященник назвал ...

Главного кадровика Минобороны арестовали за получение взятки

Главного кадровика Минобороны арестовали за получение взятки

Юрия Кузнецова взяли под стражу Начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР.

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