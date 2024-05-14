Главного кадровика Минобороны арестовали за получение взятки

Юрия Кузнецова взяли под стражу Начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР.
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