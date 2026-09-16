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Зеленский назвал победой остановку войны и сохранение части Донбасса под контролем Киева

Зеленский назвал победой остановку войны и сохранение части Донбасса под контролем Киева

Украина хочет мира, но на территориальные уступки и выборы не пойдёт. Так Владимир Зеленский отреагировал на выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил об открытости России к переговорам и с Украиной, и с США.

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