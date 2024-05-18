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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гальярдо из «Аль-Иттихада» – кандидат на пост тренера «Барсы». Флик и Маркес – фавориты

Ранее появилась информация, что главный тренер «блауграны» покинет пост по завершении сезона, а клуб уже ищет ему замену.

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