Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Кто скажет: - На хер нам Актау???Погода в Актау 19...
  • анатолий андреев
    На хер нам Актау?Прокуратура прове...
  • tsan tsan
    А почему это должно быть интересно гражданам Росссии ? Это ведь не в Шевченко воду и тепло отключают, а в Актау.Горячую воду и от...

Отопление и питьевую воду аварийно отключили в нескольких Актау

Отопление и питьевую воду аварийно отключили в нескольких Актау

О сегодняшних авариях в 23, 24 и 27 микрорайонах сообщили в ГК «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА). «В связи с порывом в домах №6, 13, 64, 65 в 27 микрорайоне аварийно отключается теплоснабжение с 10:00 до 20:00 часов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх