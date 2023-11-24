Отопление и питьевую воду аварийно отключили в нескольких Актау

О сегодняшних авариях в 23, 24 и 27 микрорайонах сообщили в ГК «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА). «В связи с порывом в домах №6, 13, 64, 65 в 27 микрорайоне аварийно отключается теплоснабжение с 10:00 до 20:00 часов.