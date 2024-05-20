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Подмосковные больницы получат 118 аппаратов физиотерапии в этом году

Подмосковные больницы получат 118 аппаратов физиотерапии в этом году

Новое оборудование для физиотерапии закупят для медучреждений Московской области в 2024 году. Это различные аппараты для лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной и других систем организма.

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