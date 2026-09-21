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Пятый канал

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Стало известно, когда начнет работу новый созыв Госдумы

Стало известно, когда начнет работу новый созыв Госдумы

Первое пленарное заседание девятого созыва Госдумы, вероятнее всего, пройдет до 19 октября. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комиссии нижней палаты парламента по регламенту Андрей Кузнецов.

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