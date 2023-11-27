Блинкен и Алиев обсудили возможность мира между Ереваном и Баку

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел телефонную беседу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой он приветствовал усилия по заключению прочного мира с Ереваном.
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