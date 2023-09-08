После пьяного ДТП в Туве уволены министр лесхоза и глава Авиалесоохраны

В Туве произошла смертельная авария: погибли пять человек. За рулем одной из машин, принадлежащей подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ «Авиалесоохрана», находился пьяный водитель.
Популярные статьи
- Терпение лопнуло: правительство РФ начало «шерстить» нефтегазовые компании, из-за которых страдают обычные россияне
- В России появится еще больше мигрантов: правительство решило проблему нехватки рабочих рук в стране
- Эмиграция провалилась: Даня Милохин вернулся в Россию спустя почти год пребывания за границей
Свежие комментарии