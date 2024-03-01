«Удивительные впечатления» туристов из Владивостока от посещения КНДР

Из Северной Кореи возвратились 98 любителей горнолыжного спорта, представлявших 11 регионов России. Эта первая в истории двух стран групповая чартерная поездка была организована одним из туристических агентств Владивостока.
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