Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты "Миссис Земной Шар 2023"

Вице-президент Страхового Дома ВСК Ольга Каменская представляет Россию в престижном международном конкурсе красоты среди замужних женщин "Миссис Земной Шар 2023" (Mrs.
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