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Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    А мне вот интересно - почему эти заводы ещё целы?А как они долетаю...
  • soylosan
    Про модели молчат, про точку выпуска тоже. Но скорее всего картинка намного неприятнее чем пишет автор. И бубнеж мест...А как они долетаю...
  • Светлана Петрова
    О БПЛА вообще не думали, к началу СВО их штамповали в гаражах самоделкины, а теперь Украина их штампует на заводах ты...А как они долетаю...

А как они долетают до Питера?

А как они долетают до Питера?

Питер уже не раз подвергался атакам неизвестных беспилотников. Возникает вопрос, откуда они и как именно долетают? Официально принято считать, что их запускает украина.

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Комментарии
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Светлана Петрова
О БПЛА вообще не думали, к началу СВО их штамповали в гаражах самоделкины, а теперь Украина их штампует на заводах тысячами
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6 час.
soylosan
Про модели молчат, про точку выпуска тоже. Но скорее всего картинка намного неприятнее чем пишет автор. И бубнеж местных из той же оперы. Беспилотники собирают и запускают там же в Питере и Ленобласти. При таком губере и его кавказоидах это не удивительно.
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5 час.
Андрей Павлов
А мне вот интересно - почему эти заводы ещё целы?
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1 мин.

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