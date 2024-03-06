А как они долетают до Питера?

О БПЛА вообще не думали, к началу СВО их штамповали в гаражах самоделкины, а теперь Украина их штампует на заводах тысячами

soylosan

Про модели молчат, про точку выпуска тоже. Но скорее всего картинка намного неприятнее чем пишет автор. И бубнеж местных из той же оперы. Беспилотники собирают и запускают там же в Питере и Ленобласти. При таком губере и его кавказоидах это не удивительно.