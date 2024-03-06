Питер уже не раз подвергался атакам неизвестных беспилотников. Возникает вопрос, откуда они и как именно долетают? Официально принято считать, что их запускает украина.
А как они долетают до Питера?
Комментарии
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Светлана Петрова
О БПЛА вообще не думали, к началу СВО их штамповали в гаражах самоделкины, а теперь Украина их штампует на заводах тысячами
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6 час.
soylosan
Про модели молчат, про точку выпуска тоже. Но скорее всего картинка намного неприятнее чем пишет автор. И бубнеж местных из той же оперы. Беспилотники собирают и запускают там же в Питере и Ленобласти. При таком губере и его кавказоидах это не удивительно.
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5 час.
Андрей Павлов
А мне вот интересно - почему эти заводы ещё целы?
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1 мин.
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