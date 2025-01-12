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Царьград

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Легенды Шахназарова: Сколько правды в сценарии и почему Пугачёва не захотела саму себя сыграть

Легенды Шахназарова: Сколько правды в сценарии и почему Пугачёва не захотела саму себя сыграть

Сколько правды и вымысла оказалось в сценарии и почему Алла Пугачёва не захотела саму себя сыграть. Факты о знаменитом фильме Карена Шахназарова "Зимний вечер в Гаграх".

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