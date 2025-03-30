В Литве власти приказали спилить с канализационных люков надпись "Лит ССР": процесс пошел

Мелкий недалекий народишко... Проживая на земле, принадлежащей России, в годы Великой Отечественной уничтожили не одну сотню тысяч советских граждан... Народ, взращённый самим Сатаной.

Юрий Золотарев

Давайте-дава-айте! Ну чтО с придурков возьмёшь? Всё, чему научились при(е)балты за времена их "независимости", так это позорить себя самих, то и дело демонстрируя всему миру свою ТУПОСТЬ!