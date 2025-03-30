Русский Колоколъ Коммунальщики за исполнением политического приговора люкам. Решение принято в рамках очередного весеннего обострения.
В Литве власти приказали спилить с канализационных люков надпись "Лит ССР": процесс пошел
Комментарии
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Юрий Вахрушев
Мелкий недалекий народишко... Проживая на земле, принадлежащей России, в годы Великой Отечественной уничтожили не одну сотню тысяч советских граждан... Народ, взращённый самим Сатаной.
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18 час.
Балу -
Когда собаке делать нечего - она репродуктивные органы вылизывает, а придурки прибалты с укродебилами декоммунизацией занимаются...
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18 час.
Юрий Золотарев
Давайте-дава-айте! Ну чтО с придурков возьмёшь? Всё, чему научились при(е)балты за времена их "независимости", так это позорить себя самих, то и дело демонстрируя всему миру свою ТУПОСТЬ!
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17 час.
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