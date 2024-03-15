Антонов заявил об угрозах посольству РФ в США и возможных антироссийских акциях

Лев Добрый

Маразматик Джо должен знать, если что-нибудь сотворят с нашим посольством пиндо-сранцы, в России выведут всех сотрудников посольства США на улицу и расстреляют всех, как бешеных собак! И это стоит того!🤠😜👈🗡️😎