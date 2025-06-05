Учёная из Архангельской области стала членом-корреспондентом РАН

Этого высокого звания впервые удостоилась женщина-учёный из Архангельской области Галина Николаевна Антоновская, которая также является заместителем директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.
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