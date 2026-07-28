Подрядчик астраханских северных очистных сооружений получил штраф за вольное чтение чертежей

Природоохранная прокуратура выявила отклонения от проекта при реконструкции северных очистных сооружений Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура вскрыла отклонения от курса при реализации национального проекта «Экология».
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