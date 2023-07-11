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Представитель РФ в Вене Гаврилов: США и НАТО проигрывают на Украине

Представитель РФ в Вене Гаврилов: США и НАТО проигрывают на Украине

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил о том, что Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс не добиваются успехов на Украине.

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