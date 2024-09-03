Запад обещает «наказать» Монголию из-за визита Владимира Путина

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Согласно публикации в авторитетном издании Politico, Международный уголовный суд (МУС) может привлечь Монголию к ответственности за отказ выполнять свои обязательства по аресту российского президента Владимира Путина во время его визита в эту страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)