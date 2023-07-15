В Екатеринбурге мигранты из Таджикистана захватили под нелегальное такси две автобусные остановки у метро "Уралмаш" и "Космонавтов"

Преступная группировка абу-бандитов таджиков на протяжении многих лет захватили автобусные остановки общественного транспорта у метро "Уралмаш" и "Космонавтов", под нелегальное такси в сторону г.
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