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В Екатеринбурге мигранты из Таджикистана захватили под нелегальное такси две автобусные остановки у метро "Уралмаш" и "Космонавтов"

В Екатеринбурге мигранты из Таджикистана захватили под нелегальное такси две автобусные остановки у метро "Уралмаш" и "Космонавтов"

Преступная группировка абу-бандитов таджиков  на протяжении многих лет захватили автобусные остановки общественного транспорта у метро "Уралмаш" и "Космонавтов", под нелегальное такси в сторону г.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, теперь их от туда не выкуришь. Детей берегите. Теперь увеличится количество без вести пропавших, чтобы статистику по убийствам не портить.
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1 час.
Андрей Тихонов
Там в полиции одни чурки... крыша надежная.
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1 час.
Марина Петрова
Хохлы нам не соотечественники, а идейные враги.
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