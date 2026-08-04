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В Конаково состоится музыкальный фестиваль «Песня на Волге»

В Конаково состоится музыкальный фестиваль «Песня на Волге»

Фестиваль «Песня на Волге»: народная и патриотическая музыка прозвучит на берегу Волги в Конаково. 15–16 августа в агротуристическом пространстве «Топорок» (Юрьево‑Девичьевское сельское поселение, Конаковский округ, Тверская область) пройдёт второй музыкальный фестиваль «Песня на Волге».

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