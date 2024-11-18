Моуриньо заинтересовался матчем с "Зенитом". Даже без ключевых игроков

Известный тренер прокомментировал недавно прошедший матч с командой из Санкт-Петербурга.Глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о том, как отреагировал тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо на идею провести товарищеский матч с "Зенитом".