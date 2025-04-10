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Царьград

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Москва: Снегопад и гололедица в четверг, температура до +3 градусов

Москва: Снегопад и гололедица в четверг, температура до +3 градусов

В Москве ожидается небольшой снег и гололедица в четверг. Температура воздуха достигнет +3 градусов. Атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, определит погодные условия.

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