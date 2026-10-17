Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Христианско-демократического союза (ХДС), призвал уйти из партии тех, кто симпатизирует оппозиционной ей «Альтернативе для Германии» (АдГ).
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