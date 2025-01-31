Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина

Государственная дума намерена направить обращение в парламенты других стран с призывом к расследованию информации о том, что экс-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали организацию покушения на президента России Владимира Путина.
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