Минобороны: ивановские десантники с помощью дронов бьют противника на Артёмовском направлении

Беспилотники используются и для разведки, и для воздушных атак.Министерство обороны рассказало, как ивановское соединение ВДВ использует беспилотные летательные аппараты для уничтожения техники и живой силы противника на Артёмовском направлении.
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