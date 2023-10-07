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Минобороны: ивановские десантники с помощью дронов бьют противника на Артёмовском направлении

Минобороны: ивановские десантники с помощью дронов бьют противника на Артёмовском направлении

Беспилотники используются и для разведки, и для воздушных атак.Министерство обороны рассказало, как ивановское соединение ВДВ использует беспилотные летательные аппараты для уничтожения техники и живой силы противника на Артёмовском направлении.

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