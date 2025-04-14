В Госдуме предложили ввести льготные микрозаймы через «Госуслуги»

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков предложил создать на платформе «Госуслуги» альтернативу микрофинансовым организациям, которая обеспечит россиян более выгодными условиями для получения займов.
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