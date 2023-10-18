ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 771 подписчик

Путин отметил успехи Китая в реализации планов развития «Пояса и пути»

Путин отметил успехи Китая в реализации планов развития «Пояса и пути»

Россия рада успехам Китая в реализации планов развития форума «Один пояс — один путь». Об этом в среду, 18 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии третьего международного форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх