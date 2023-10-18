Путин отметил успехи Китая в реализации планов развития «Пояса и пути»

Россия рада успехам Китая в реализации планов развития форума «Один пояс — один путь». Об этом в среду, 18 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии третьего международного форума.
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