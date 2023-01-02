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Глава Ла Лиги Тебас ответил Винисиусу на критику в связи с расизмом: «Несправедливо и неверно писать, что лига ничего не делает. Ищите информацию тщательнее»

Хавьер Тебас ответил Винисиусу Жуниору на критику Ла Лиги. Вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина ».

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