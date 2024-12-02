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Женщина вышла на работу в выходной и выиграла миллион долларов в лотерею

Женщина вышла на работу в выходной и выиграла миллион долларов в лотерею

Женщина из США выиграла в лотерею благодаря просьбе босса. Об этом пишет KTLA. Сотрудница магазина Walmart из Лос-Анджелеса Ребекка Гонсалес планировала провести выходной — День труда — с семьей и пожарить барбекю.

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