Женщина вышла на работу в выходной и выиграла миллион долларов в лотерею

Женщина из США выиграла в лотерею благодаря просьбе босса. Об этом пишет KTLA. Сотрудница магазина Walmart из Лос-Анджелеса Ребекка Гонсалес планировала провести выходной — День труда — с семьей и пожарить барбекю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии