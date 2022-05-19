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Морозов сказал, что КХЛ не обсуждала лимит на сезон-2023/24. Ротенберг заявил, что иностранцев будет три

Алексей Морозов ответил на вопрос о лимите на легионеров в КХЛ. – ФХР приняло решение сократить количество легионеров с пяти до трех.

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