Александр Сосновский: Могут ли референдумы в Одессе и Николаеве изменить карту Восточной Европы?

Правда ли, что Курская область окончательно освобождена от украинских войск, или это информационная война? Что скрывается за предложением Зеленского о создании нового оборонительного союза вместо НАТО? Могут ли референдумы в Одессе и Николаеве изменить карту Восточной Европы? И почему замороженные средства России угрожают мировой финансовой системе? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.