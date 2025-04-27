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EUROMORE

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Александр Сосновский: Могут ли референдумы в Одессе и Николаеве изменить карту Восточной Европы?

Александр Сосновский: Могут ли референдумы в Одессе и Николаеве изменить карту Восточной Европы?

Правда ли, что Курская область окончательно освобождена от украинских войск, или это информационная война? Что скрывается за предложением Зеленского о создании нового оборонительного союза вместо НАТО? Могут ли референдумы в Одессе и Николаеве изменить карту Восточной Европы? И почему замороженные средства России угрожают мировой финансовой системе? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.

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Комментарии
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Владимир Красноперов
Кто позволит проводить референдум в Одессе?А за Николаев я вообще молчу.В Одессе сейчас больше 60% приезжих,так,что за референдум можно забыть
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13 час.
Eduard
Конечно! Путь в ЕС на самом деле ошибочный!Дело не в барахле или зарплатах,их создали для войны с Россией.Тоесть рано или поздно,а война была бы!
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5 час.
Eduard
Кстати война была бы сегодня! Её потому что США вышли из этой банды,а европейцы боятся с Россией воевать сами!
Ответить
5 час.
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