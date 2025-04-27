Александр Сосновский: Могут ли референдумы в Одессе и Николаеве изменить карту Восточной Европы?

Правда ли, что Курская область окончательно освобождена от украинских войск, или это информационная война? Что скрывается за предложением Зеленского о создании нового оборонительного союза вместо НАТО? Могут ли референдумы в Одессе и Николаеве изменить карту Восточной Европы? И почему замороженные средства России угрожают мировой финансовой системе? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии