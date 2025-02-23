Фото под неубранной елкой: Волочкова снялась в объятиях Тарасова

Поклонники гадают, как любвеобильная балерина заманила многодетного отца в свой дом. Дмитрий Тарасов и Анастасия Волочкова Социальные сетиАнастасия Волочкова часто принимает в своем загородном доме гостей.
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