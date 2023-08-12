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Пау Газоль назвал Топ-10 игроков в истории. В его списке оказалось 11 баскетболистов

Прославленный испанский «большой» Пау Газоль во время интервью назвал Топ-10 игроков в истории. В списке Газоля, который в субботу будет введен в Зал славы, оказалось 11 баскетболистов.

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