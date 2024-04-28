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Страстная неделя с 29 апреля по 4 мая 2024 года: значение каждого дня

Страстная неделя с 29 апреля по 4 мая 2024 года: значение каждого дня

Страстная неделя с 29 апреля по 4 мая 2024 года: значение каждого дня Ольга ВайленкоСтрастная неделя, начиная с 29 апреля и завершаясь 4 мая 2024 года, отмечается верующими как особый период строгого поста и духовного развития перед Светлой Пасхой.

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