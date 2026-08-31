Происшествия
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Происшествия

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Перед началом учебного года проведены профилактические занятия с кадетами ведомственных образовательных учреждений

Перед началом учебного года проведены профилактические занятия с кадетами ведомственных образовательных учреждений

Первое сентября - особенный день для каждого учащегося, начало нового учебного года, ожидание новых знаний и открытий.

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