А нужны ли нам субботники?

VORON VoronS

Вы опять путаете Коммунальщиков с Жилищниками!!!! Коммунальщики - это РЕСУРСНИКИ!!! Которые сидят на ресурсах и увеличивают тарифы!!! А Жилищники это те кто убирает дворы и моет подъезды кто ремонтирует ваши ДОМА!!!!! И работают они за Муниципальную ставку!!! Которую утверждают правительства Областей!!! Не более!