Сразу скажу, на мой взгляд – да, нужны. И даже не из-за пылкой любви к Владимиру Ильичу. Конечно, намертво к слову «субботник» прилепилось прилагательное «Ленинский».
А нужны ли нам субботники?
Комментарии
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VORON VoronS
Вы опять путаете Коммунальщиков с Жилищниками!!!! Коммунальщики - это РЕСУРСНИКИ!!! Которые сидят на ресурсах и увеличивают тарифы!!! А Жилищники это те кто убирает дворы и моет подъезды кто ремонтирует ваши ДОМА!!!!! И работают они за Муниципальную ставку!!! Которую утверждают правительства Областей!!! Не более!
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14 час.
Андрей Карпов
Если бы сами люди не гадили ещё с окон выкидывают мусор.. и тд....
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14 час.
Игорь Василевский
Субботники были формой воспитательной работы, обьединения народа... Не понимает этого только тот, кто в 91 году на горшке сидел да всякую либерасню слушал
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13 час.
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